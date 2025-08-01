В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной свеклы

В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать свеклу среднего размера, так как слишком крупные корнеплоды могут быть менее вкусными. Если ботва присутствует, она должна быть свежей и зелёной, без желтых или увядших листьев, для долгого хранения ее лучше срезать.