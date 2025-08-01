В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной свеклы

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Свекла способствует снижению артериального давления, выведению токсинов, улучшению кроветворения, повышению уровня гемоглобина, она помогает нормализовать работу кишечника, очищать печень, а также укрепляет иммунитет, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
«Свекла является источником витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма. В ней содержатся: витамины группы B (B1, B2, B6), С и фолиевая кислота; минералы: калий, магний, железо, кальций; антиоксиданты: бетаин и антоцианы, которые помогают защищать клетки от повреждений», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что свекла способствует снижению артериального давления благодаря высокому содержанию нитратов, которые расширяют кровеносные сосуды и улучшают кровообращение.
«Благодаря высокому содержанию клетчатки свекла помогает нормализовать работу кишечника и способствует выведению токсинов. Железо, содержащееся в свекле, способствует улучшению кроветворения и повышению уровня гемоглобина, что особенно важно для людей, страдающих анемией», — добавили в ведомстве.
Свекла также помогает очищать печень и выводить токсины благодаря своим природным антиоксидантам. Витамин C и другие антиоксиданты в ее составе укрепляют иммунитет и помогают организму справляться с инфекциями, пояснили в Роспотребнадзоре.
«При выборе свеклы обращайте внимание на следующие моменты: свекла должна иметь гладкую, целую кожицу без трещин и повреждений. Цвет должен быть насыщенным темно-бордовым. Хорошая свекла плотная и тяжелая. Если она мягкая или вялая, это признак того, что овощ уже начал портиться», — уточнили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать свеклу среднего размера, так как слишком крупные корнеплоды могут быть менее вкусными. Если ботва присутствует, она должна быть свежей и зелёной, без желтых или увядших листьев, для долгого хранения ее лучше срезать.
«У свежей свеклы должен быть приятный, землистый запах. Если есть гнилостный или кислый запах, такую свеклу лучше не покупать», — отметили в ведомстве.