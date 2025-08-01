Врач назвал продукт, который провоцирует повышенное давление

«Я бы рекомендовал отдавать предпочтение диетическим видам животных белков — это индейка, куриная грудка, крольчатина, рыба и морепродукты. Они с позиции холестерина более выгодны. Конечно же, отдал бы предпочтение маслам растительного происхождения. У растений с печенью как-то не сложилось, печени у них нет, а раз нет — значит, нет и холестерина», — пояснил врач.