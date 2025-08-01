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Врач назвал продукт, который провоцирует повышенное давление

Кардиолог Вахляев назвал соль провокатором повышенного давления.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Чрезмерное потребление соли в пищу приводит к повышенному давлению, что влечет за собой риск развития инфаркта, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

«Во-первых, следует оценить свою диету с позиции соли. Мы довольно много ее употребляем, а соль является серьезным провокатором повышенного артериального давления, что является несомненным фоном для развития инфаркта миокарда», — сказал он.

По словам Вахляева, россияне придерживаются северной культуры питания, которая предполагает большое потребление жиров животного происхождения, молочных продуктов, а также яиц и мяса, которые обогащены холестерином.

«Я бы рекомендовал отдавать предпочтение диетическим видам животных белков — это индейка, куриная грудка, крольчатина, рыба и морепродукты. Они с позиции холестерина более выгодны. Конечно же, отдал бы предпочтение маслам растительного происхождения. У растений с печенью как-то не сложилось, печени у них нет, а раз нет — значит, нет и холестерина», — пояснил врач.