Меладзе отказался от концертов в России

«Валерий Меладзе не выступает в России. Уже давно. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным», — передает редакция «Абзаца» со ссылкой на ивент-агентства, специализирующиеся на организации мероприятий со звездами. Уточняется, что на данный момент сотрудничество с Меладзе невозможно даже на условиях полной анонимности.