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Из Иркутска в Горно-Алтайск и Абакан запустили новые авиамаршруты

Рейсы будут выполняться напрямую по обоим направлениям.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Теперь из Иркутска в Горно-Алтайск и Абакан можно будет улететь по новым тарифам. Одна из авиакомпаний запустила субсидированные билеты для путешественников. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы перевозчика.

— В Горно-Алтайск авиасообщение откроют с 1 сентября, а в Абакан — с 5 октября. Рейсы будут выполняться напрямую по обоим направлениям, — уточняет перевозчик.

Из областного центра на Алтай и Хакасию можно летать два раза в неделю.

Ранее КП-Иркутск сообщала, продолжит ли авиакомпания «Ангара» выполнять полёты из Иркутска и Улан-Удэ. Рейсы в Бодайбо, Ербогачен и Нижнеангарск отменили или задержали.