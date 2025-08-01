Из Иркутска в Горно-Алтайск и Абакан запустили новые авиамаршруты

Теперь из Иркутска в Горно-Алтайск и Абакан можно будет улететь по новым тарифам. Одна из авиакомпаний запустила субсидированные билеты для путешественников. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы перевозчика.
— В Горно-Алтайск авиасообщение откроют с 1 сентября, а в Абакан — с 5 октября. Рейсы будут выполняться напрямую по обоим направлениям, — уточняет перевозчик.
Из областного центра на Алтай и Хакасию можно летать два раза в неделю.
Ранее КП-Иркутск сообщала, продолжит ли авиакомпания «Ангара» выполнять полёты из Иркутска и Улан-Удэ. Рейсы в Бодайбо, Ербогачен и Нижнеангарск отменили или задержали.