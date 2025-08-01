«Риск рака лёгких в 4 раза выше»: Врач развеял миф о безопасности вейпов

Курение вейпов и систем нагревания табака началось относительно недавно, ещё не прошло достаточного количества времени, чтобы утверждать, что именно системы доставки никотина ведут к развитию рака лёгкого. Однако уже есть данные о том, что у людей, которые одновременно курят сигареты и вейпы, риск рака лёгких в 4 раза выше, чем у тех, кто курит только сигареты. С учётом культуры потребления никотина, предполагающей использование сразу нескольких девайсов для разных случаев (дома, на улице, в компании) можно полагать, что количество случаев рака лёгкого со временем будет только увеличиваться.