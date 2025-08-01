Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит очередные санкции против РФ, при этом он признал, что они могут оказаться неэффективными.
Речь идёт о санкциях, которые американская сторона планирует утвердить по истечении десятидневного срока своего ультиматума.
«Да, мы можем ввести санкции. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал он в ходе мероприятия в американской столице.
По словам Трампа, он не знает, беспокоят ли эти санкции президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Я не знаю, беспокоят ли Путина санкции», — заявил Трамп.
В ходе этой же пресс-конференции Трамп в очередной раз отметил, что ответственность за конфликт на украине несёт бывший американский лидер Джо Байден.
«Это конфликт Байдена, а не мой», — утверждает Трамп.
Кроме того, он рассказал, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит РФ в ближайшие дни после визита в Израиль.
Рубио пригрозил РФ «очень мощным давлением».
В середине июля Трамп пригрозил утвердить 100-процентные пошлины против росссийской стороны, а также её торговых партнёров, если в течение 50 дней не будет достигнута договорённость по Украине.
29 июля президент США уменьшил срок своего ультиматума до десяти дней.
В свою очередь глава Госдепа Соединённых Штатов Марко Рубио выразил мнение, что что действия США могут оказать на Российскую Федерацию «очень мощное давление».
В Вашингтоне также заявили, что американская сторона, помимо вторичных ограничительных мер на реализацию энергоресурсов РФ, изучает возможность введения секторальных банковских санкций.
В Конгрессе отметили, что готовы рассмотреть проект закона о «сокрушительных» санкциях в отношении российской стороны, если президент США разрешит это.
Слова Трампа о санкциях прозвучали после освобождения Часова Яра.
Высказывание Трампа о новых санкциях прозвучало на фоне успехов ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.
Напомним, в Минобороны РФ заявили о взятии под контроль Часова Яра в Донецкой народной республике. После освобождения Артёмовска Вооружённые силы Украины использовали данный город как плацдарм для «контрнаступления» на этом участке.
Заслуженный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с журналистами не исключил, что операция стала сигналом Соединённым Штатам.
Трамп хочет, чтобы РФ и Украина заключили мирное соглашение к 8 августа.
Заместитель временного поверенного в делах Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Джон Келли накануне уточнил, что Трамп требует, чтобы Российская Федерация Украина заключили мир к 8 августа текущего года.
Он утверждает, что Вашингтон готов применить дополнительные меры для обеспечения мира.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание Трампа о сокращении срока до десяти дней, заявил, что российская сторона приняла заявление американского президента к сведению.
Кроме того, в РФ неоднократно подчёркивали, что Российская Федерация никогда не отступала от сценария мирного урегулирования конфликта на Украине.