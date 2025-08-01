Кардиолог Вахляев назвал продукт, который провоцирует повышенное давление

По словам врача-диетолога и нутрициолога Евгения Арзамасцева, самой полезной зеленью для пожилых людей является петрушка, так как она богата витаминами С и К. Также в ее составе есть пищевые волокна, которые положительно влияют на микробиоту кишечника и улучшают пищеварение.