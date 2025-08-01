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Кардиолог Вахляев назвал продукт, который провоцирует повышенное давление

Чрезмерное потребление соли приводит к повышенному давлению, это влечет за собой риск развития инфаркта. Об этом сообщил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Чрезмерное потребление соли приводит к повышенному давлению, это влечет за собой риск развития инфаркта. Об этом сообщил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

По его словам, россияне придерживаются северной культуры питания, предполагающей большое потребление жиров животного происхождения, молочных продуктов, яиц и мяса, обогащенных холестерином.

— Я рекомендую отдавать предпочтение диетическим видам животных белков — это индейка, куриная грудка, крольчатина, рыба и морепродукты. Они с позиции холестерина более выгодны. Также масло растительного происхождения полезнее, — цитирует медика РИА Новости.

Концентрированный свекольный сок может понижать артериальное давление у пожилых людей благодаря изменениям в составе микробиома полости рта. Об этом сообщили исследователи Университета Эксетера, расположенного в Англии. Ученые сравнили влияние свекольного сока на 36 человек в возрасте 60−70 лет и 39 молодых добровольцев.

По словам врача-диетолога и нутрициолога Евгения Арзамасцева, самой полезной зеленью для пожилых людей является петрушка, так как она богата витаминами С и К. Также в ее составе есть пищевые волокна, которые положительно влияют на микробиоту кишечника и улучшают пищеварение.