Церковный праздник 1 августа 2025: традиции, приметы и запреты

1 августа православные христиане отмечают праздник, посвященный Преображению Господню. Этот день символизирует преображение Иисуса Христа на горе Фавор, когда Он явил Свою божественную сущность ученикам. В этот день верующие собираются в храмах для участия в праздничных богослужениях, где читаются специальные молитвы и осуществляется освящение фруктов и овощей нового урожая.