Кто из казахстанцев может получить матпомощь для подготовки ребенка к школе

Получить материальную поддержку нуждающиеся казахстанцы могут из фонда «Всеобуч». Каждый год фонд помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к новому учебному году.
Минимальный размер помощи — 46 228 тенге на одного ребенка.
Чтобы стать получателем помощи, родителям школьников нужно написать заявление на имя директора школы. Выделенные деньги можно потратить только на покупку одежды, обуви и школьных принадлежностей.
«Помощь предоставляется школьникам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. В настоящее время материальная помощь предоставляется в денежной форме. Средства перечисляются на карт-счета родителей», — сообщили в Минпросвещения.
Рассчитывать на помощь могут следующие категории граждан: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, малообеспеченные и школьники из семей с доходом ниже прожиточного минимума (сегодня 54,6 тыс. тенге).
Получить помощь можно и за счет спонсорских средств по акции «Дорога в школу». В ней могут поучаствовать и те, кто не попадает в социально уязвимые категории, но нуждается в помощи.
«С сегодняшнего дня стартовала республиканская акция “Дорога в школу”, которая продлится до 30 сентября текущего года. Направляются письма для спонсоров, которые могут оказать помощь малоимущим, также имеют право предприниматели оказать помощь», — сообщила главный специалист отдела дошкольного и среднешкольного образования Бахытжан Туткабаева.
Чтобы принять участие в акции «Дорога в школу», необходимо подать заявление в организацию образования по месту обучения. На портале фонда «Қазақстан халқына» также есть платформа «Дорога в школу», где можно оставить персональную заявку спонсорам и меценатам.