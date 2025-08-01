Велотропу с видами на море и арт-объектом в виде моста обустроят на Русском

«Для многих велосипедистов из других регионов России очень важно не просто проехать по знаменитым мостам Владивостока, но и сфотографироваться на фоне пилонов. Мы решили это исправить — на мост Нулевого километра можно будет заехать и сделать там памятные кадры», — рассказали в МБУ «Лазо».