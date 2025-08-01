Велотропу с видами на море и арт-объектом в виде моста обустроят на Русском

Как рассказали в городской администрации, по плану вдоль трассы появятся видовые площадки, скамейки для отдыха, информационные стенды, навигация, прокат велосипедов и специальный туалетный модуль. Особое внимание уделено велоинфраструктуре: будут установлены урны, куда можно выбросить мусор прямо на ходу, а также оборудованы парковки.
Отправной точкой маршрута станет арт-объект «Нулевой километр велодорог России». Его установят на мысе Ахлестышева, рядом с серф-лагерем и капониром № 5. Скульптура будет стилизована под вантовый мост, один из символов Владивостока. Идея появилась как ответ на просьбы велосипедистов, которым сложно сделать фото на фоне городских мостов, потому что останавливаться на них запрещено.
«Для многих велосипедистов из других регионов России очень важно не просто проехать по знаменитым мостам Владивостока, но и сфотографироваться на фоне пилонов. Мы решили это исправить — на мост Нулевого километра можно будет заехать и сделать там памятные кадры», — рассказали в МБУ «Лазо».
Также в рамках проекта планируется продлить велодорожку от существующего участка до нового арт-объекта.
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 11 августа. Проект реализуется по поручению президента РФ в рамках программы развития туристических троп.