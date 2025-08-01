В восьми зонах в Новосибирске запретят движение фур

В Новосибирске будут введены ограничения на движение большегрузов. Нормативно-правовую базу для этого уже начали готовить. В частности, были определены восемь зон, где движение фур запретят. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
— Мэрией было принято решение ввести запрет на передвижение большегрузов весом более 12 тонн по ряду дорог Новосибирска. Считаю это правильным решением, оно будет способствовать уменьшению пробок и снизит нагрузку на дорожную сеть, — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Пока в Новосибирске действует постановление, которое запрещает грузовикам весом более 12 тонн передвигаться по городу с 6 часов утра до 10 часов вечера. Однако, по словам первого заместителя мэра Иосифа Ковалёва, эта схема не дает желаемого эффекта.