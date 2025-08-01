Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В восьми зонах в Новосибирске запретят движение фур

Сейчас в городе готовят нормативно-правовую базу для введения ограничения движения большегрузов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске будут введены ограничения на движение большегрузов. Нормативно-правовую базу для этого уже начали готовить. В частности, были определены восемь зон, где движение фур запретят. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Мэрией было принято решение ввести запрет на передвижение большегрузов весом более 12 тонн по ряду дорог Новосибирска. Считаю это правильным решением, оно будет способствовать уменьшению пробок и снизит нагрузку на дорожную сеть, — отметил мэр Максим Кудрявцев.

Пока в Новосибирске действует постановление, которое запрещает грузовикам весом более 12 тонн передвигаться по городу с 6 часов утра до 10 часов вечера. Однако, по словам первого заместителя мэра Иосифа Ковалёва, эта схема не дает желаемого эффекта.