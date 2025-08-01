Олег Влади о возвращении в Новосибирск и трудностях на пути к успеху

«Это было странно», — признался композитор, добавив, что прогулки по родному городу возвращали к нему чувства и страхи, которые он испытывал в молодости перед переездом в Москву. Олег не скрывает, что несмотря на успешную карьеру, иногда он всё еще сталкивается с внутренними переживаниями, как и много лет назад, когда не был уверен в своём будущем.