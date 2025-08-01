Олег Влади о возвращении в Новосибирск и трудностях на пути к успеху

Композитор Олег Влади, пишущий песни для таких звезд, как Сергей Лазарев и Ани Лорак, поделился своими переживаниями в интервью для «МК в Новосибирске». Он рассказал, как непросто было вернуться в родной город и о сложностях работы с Лазаревым.
Олег Влади вспомнил, как впервые понял, что музыка — это его призвание. В детстве он учился в музыкальной школе, но поначалу оставил занятия, считая систему слишком сложной. Однако два года спустя вернулся и завершил обучение, хотя долго не думал о профессиональной музыке. В 14 лет он начал писать песни, вдохновленный трагической судьбой поэта Татьяны Снежиной, и музыка стала для него способом самовыражения и терапии.
Комментируя своё возвращение в Новосибирск, Влади отметил, что у него не сложились особые отношения с городом. В ходе недавней поездки, когда он принимал участие в съемках шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия», Олег прогулялся по знакомым улицам и переулкам. Однако даже места, которые когда-то казались ему грандиозными, теперь воспринимались иначе, более компактно.
«Это было странно», — признался композитор, добавив, что прогулки по родному городу возвращали к нему чувства и страхи, которые он испытывал в молодости перед переездом в Москву. Олег не скрывает, что несмотря на успешную карьеру, иногда он всё еще сталкивается с внутренними переживаниями, как и много лет назад, когда не был уверен в своём будущем.
Поклонники смогут увидеть Олега Влади в новом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг», который выйдет в эфир 1 августа на телеканале «Россия».