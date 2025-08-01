Автовладельцев Новосибирска ждет резкий рост пошлин

Так, госпошлина за получение автомобильных номеров, будь то новые знаки или заменяемые в случае утери или повреждения, повысится с прежних 2000 до 3000 рублей. Владельцам прицепов и мотоциклов за аналогичную услугу теперь придется платить 2250 рублей вместо 1500.