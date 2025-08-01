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Автовладельцев Новосибирска ждет резкий рост пошлин

Они вырастут в несколько раз.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлин для автовладельцев. С 1 сентября они увеличатся в разы.

Так, госпошлина за получение автомобильных номеров, будь то новые знаки или заменяемые в случае утери или повреждения, повысится с прежних 2000 до 3000 рублей. Владельцам прицепов и мотоциклов за аналогичную услугу теперь придется платить 2250 рублей вместо 1500.

Существенно подорожает и оформление свидетельства о регистрации транспортного средства. Бумажный вариант документа теперь обойдется в 1500 рублей (ранее 500 рублей), а пластиковый — в 4500 рублей.

Серьезно вырастет и пошлина за водительское удостоверение. Права старого образца обойдутся в 4000 рублей, а нового — в 6000 рублей.

Изменения затронут также и автошколы. Им предстоит платить государственную пошлину в размере 15 000 рублей за получение документа, подтверждающего соответствие их учебно-материальной базы требованиям Министерства просвещения РФ.