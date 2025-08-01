Новый мурал появится на подпорной стене в Хабаровске

В августе в Хабаровске появится еще одно произведение уличного искусства. Художники создадут патриотический мурал на подпорной стене в честь памятной даты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Новый уличный арт-объект появится на Правобережной улице в Хабаровске. Мурал под названием «Связь времен и поколений» будет приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны.
Тема выбрана неслучайно. Организаторы подчеркивают, что цель проекта — сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям через визуальные образы.
«На подпорной стене художники изобразят знаковые достопримечательности Хабаровска. Работа будет выполнена с использованием аэрозольных баллончиков, кистей и других инструментов», — рассказали в администрации города.