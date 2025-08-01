Возобновить авиарейсы на север Хабаровского края позволит хорошая погода

Перевозку авиапассажиров из Хабаровска в Аян и Чумикан планируют возобновить сегодня, 1 августа. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», некоторое время низкая облачность и ливни с грозами не позволяли осуществить перелёты на север края. На время ожидания рейсов пассажиров разместили в гостиницах, предоставили питание.
Теперь же погодные условия улучшились, что позволяет вновь вернуться к полетной программе. На 1 и на 2 августа уже сформировали списки пассажиров, людям, ожидающим свой рейс, разослали уведомления и попросили приезжать в аэропорты вылета своевременно.
— При благоприятных метеоусловиях постараемся доставить всех пассажиров задержанных рейсов. Для этого составлен график полётов на пятницу и субботу. При необходимости рейсы будут выполнены и в воскресенье, — сообщили в авиакомпании «Хабаровские авиалинии».
На восстановление и выполнение рейсов по расписанию понадобится некоторое время. Обо всех изменениях авиакомпания оперативно сообщает в своих социальных сетях.
Напомним, на днях хабаровские туристы не смогли вовремя вернуться с Пхукета. Из-за позднего прибытия самолета также с опозданием сегодня вылетели на курорт пассажиры рейса Хабаровск — Пхукет.