Возобновить авиарейсы на север Хабаровского края позволит хорошая погода

Перевозку авиапассажиров из Хабаровска в Аян и Чумикан планируют возобновить сегодня, 1 августа. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», некоторое время низкая облачность и ливни с грозами не позволяли осуществить перелёты на север края. На время ожидания рейсов пассажиров разместили в гостиницах, предоставили питание.