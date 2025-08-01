В Красноярске запустили VR-магазин для обучения детей с аутизмом

В Красноярске запустили виртуальный магазин, предназначенный для обучения детей и подростков с расстройствами аутистического спектра. В нём дети могут в безопасной и знакомой обстановке потренироваться совершать покупки и реагировать на нестандартные ситуации. Об этом рассказали в городской администрации.