В Красноярске запустили VR-магазин для обучения детей с аутизмом

В Красноярске запустили виртуальный магазин, предназначенный для обучения детей и подростков с расстройствами аутистического спектра. В нём дети могут в безопасной и знакомой обстановке потренироваться совершать покупки и реагировать на нестандартные ситуации. Об этом рассказали в городской администрации.
С помощью VR-очков участники погружаются в смоделированный торговый зал, где самостоятельно выбирают товары, анализируют цены, расплачиваются и взаимодействуют с продавцами. С каждым этапом сценарий становится сложнее — появляются покупатели, звуки, новые объекты. Программа учитывает особенности восприятия детей с РАС, снижает уровень тревожности и формирует полезные бытовые навыки.
По мере прохождения сценариев возникают непредвиденные ситуации — например, сбой на кассе самообслуживания. Это помогает ребёнку научиться находить выход из затруднений.
Организаторы подчёркивают, что для ребёнка с повышенной чувствительностью поход в обычный магазин может быть настоящим стрессом. Виртуальная среда позволяет безопасно прожить этот опыт, адаптироваться и подготовиться к реальной жизни.
Чтобы принять участие в занятиях, нужно подать электронную заявку. Организаторы свяжутся и предложат подходящее время и место. Дополнительную информацию можно получить по телефону 213−07−64.
Проект реализуется в рамках инициативы «Время быть», направленной на поддержку и социализацию молодых людей с особенностями развития.