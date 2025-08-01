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В Красноярске запустили VR-магазин для обучения детей с аутизмом

VR-тренажёр в Красноярске готовит детей с аутизмом к походу в магазин.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске запустили виртуальный магазин, предназначенный для обучения детей и подростков с расстройствами аутистического спектра. В нём дети могут в безопасной и знакомой обстановке потренироваться совершать покупки и реагировать на нестандартные ситуации. Об этом рассказали в городской администрации.

С помощью VR-очков участники погружаются в смоделированный торговый зал, где самостоятельно выбирают товары, анализируют цены, расплачиваются и взаимодействуют с продавцами. С каждым этапом сценарий становится сложнее — появляются покупатели, звуки, новые объекты. Программа учитывает особенности восприятия детей с РАС, снижает уровень тревожности и формирует полезные бытовые навыки.

По мере прохождения сценариев возникают непредвиденные ситуации — например, сбой на кассе самообслуживания. Это помогает ребёнку научиться находить выход из затруднений.

Организаторы подчёркивают, что для ребёнка с повышенной чувствительностью поход в обычный магазин может быть настоящим стрессом. Виртуальная среда позволяет безопасно прожить этот опыт, адаптироваться и подготовиться к реальной жизни.

Чтобы принять участие в занятиях, нужно подать электронную заявку. Организаторы свяжутся и предложат подходящее время и место. Дополнительную информацию можно получить по телефону 213−07−64.

Проект реализуется в рамках инициативы «Время быть», направленной на поддержку и социализацию молодых людей с особенностями развития.