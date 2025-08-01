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Красноярка Нина Кутина рассказала о двух неделях в индийской тюрьме

Ее с двумя детьми уже более двух недель держат в женской эмиграционной тюрьме в Индии — условия ужасные.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

Найденная с детьми в индийской пещере красноярка Нина Кутина рассказала о жизни в индийской тюрьме. Об этом пишет aif.ru.

Нину Кутину с двумя детьми поместили в женскую миграционную тюрьму. Как рассказала женщина, заключенных не выводят на улицу, кормят рисом с острыми приправами, который она с дочками не может есть. У дочерей возникли проблемы со здоровьем.

В миграционной тюрьме им так и не выдали ни сменной одежды, ни постельного белья, ни посуды. Помогли сотрудники российского посольства — они привезли полотенца, влажные салфетки, которыми Кутина обтирает дочерей — мыться в ледяной воде невозможно. Они дали тапочки, шампунь.

Следующее заседание, как отмечается, назначено лишь на 18 августа. Суды в Индии могут длиться долго. Нина Кутина опасается, что может не дожить до этого времени из-за таких тяжелых условий.

Правозащитники просят перевести Нину Кутину с дочерями под подписку о невыезде.

Напомним, что Нину Кутину обнаружили в индийской пещере в лесах в середине июля 2025 года. Выяснилось, что она находится в стране нелегально — виза была давно просрочена. Она полгода назад потеряла старшего сына, а прах его отобрали.