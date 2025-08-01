На Эгершельде автомобильное движение вернулось к прежней схеме

Во Владивостоке, на Эгершельде, движение автомобилей восстановлено к прежней схеме, однако водители пока нарушают правила и продолжают ездить по прежним временным знакам.
Движение по улице Бестужева во Владивостоке открыто сегодня ночью, после завершения работ по замене теплотрассы. Улицы Посьетская и 1-я Морская, где на время ремонтных работ было организовано двустороннее движение, снова перешли в режим одностороннего движения, о чём свидетельствуют установленные дорожные знаки.
Автобусные маршруты города также вернулись к движению по улице Бестужева.
Ранее планировалось открыть проезд по Бестужева только 3 августа. Однако работы по асфальтированию завершены, и движение открыто досрочно.
В связи с этим знаки, допускавшие двустороннее движение на участках 1-й Морской и Посьетской, а также ограждения разделительной полосы были демонтированы. Данные улицы опять переведены в режим одностороннего движения.