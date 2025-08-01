На Эгершельде автомобильное движение вернулось к прежней схеме

Движение по улице Бестужева во Владивостоке открыто сегодня ночью, после завершения работ по замене теплотрассы. Улицы Посьетская и 1-я Морская, где на время ремонтных работ было организовано двустороннее движение, снова перешли в режим одностороннего движения, о чём свидетельствуют установленные дорожные знаки.