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На Эгершельде автомобильное движение вернулось к прежней схеме

Теперь там, где временно было двухстороннее движение, оно стало снова односторонним.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке, на Эгершельде, движение автомобилей восстановлено к прежней схеме, однако водители пока нарушают правила и продолжают ездить по прежним временным знакам.

Движение по улице Бестужева во Владивостоке открыто сегодня ночью, после завершения работ по замене теплотрассы. Улицы Посьетская и 1-я Морская, где на время ремонтных работ было организовано двустороннее движение, снова перешли в режим одностороннего движения, о чём свидетельствуют установленные дорожные знаки.

Автобусные маршруты города также вернулись к движению по улице Бестужева.

Ранее планировалось открыть проезд по Бестужева только 3 августа. Однако работы по асфальтированию завершены, и движение открыто досрочно.

В связи с этим знаки, допускавшие двустороннее движение на участках 1-й Морской и Посьетской, а также ограждения разделительной полосы были демонтированы. Данные улицы опять переведены в режим одностороннего движения.