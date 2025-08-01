Новые пошлины ударят по водителям Хабаровского края с осени

Жителей Хабаровского края с осени ждут изменения в оплате госуслуг — государство повышает пошлины, чтобы покрыть растущие расходы, сообщает publication.pravo.gov.ru.
Водителям придётся платить в два раза больше за выдачу и замену прав — теперь стоимость новых водительских удостоверений составит 6 тысяч рублей. За регистрацию автомобилей и получение госномеров тоже увеличатся тарифы: например, с 2 до 3 тысяч рублей за номера и с 500 до 1500 рублей за бумажное свидетельство регистрации.
Кроме того, вводятся новые пошлины: 50 рублей за выписку из госреестра транспортных средств и оплата за оформление диагностических карт для прохождения техосмотра.
Не обошлось и без изменений для мигрантов — увеличиваются пошлины за постановку на учёт и регистрацию по месту жительства.
Эти меры направлены на улучшение контроля и повышение ответственности, а также на компенсацию затрат госорганов.