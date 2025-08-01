Новые пошлины ударят по водителям Хабаровского края с осени

Водителям придётся платить в два раза больше за выдачу и замену прав — теперь стоимость новых водительских удостоверений составит 6 тысяч рублей. За регистрацию автомобилей и получение госномеров тоже увеличатся тарифы: например, с 2 до 3 тысяч рублей за номера и с 500 до 1500 рублей за бумажное свидетельство регистрации.