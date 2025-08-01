В Приморье заработала карта бесплатного Wi-Fi: где оставаться на связи при ограничениях

«Для обеспечения безопасности в крае могут действовать временные ограничения в работе мобильного интернета. Чтобы минимизировать вынужденный дискомфорт жителей и предпринимателей, мы разработали карту точек доступа Wi-Fi, обеспечивающих доступ в интернет», — сообщает Минцифры Приморья.