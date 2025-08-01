Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье заработала карта бесплатного Wi-Fi: где оставаться на связи при ограничениях

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа, ФедералПресс. В Приморье заработала интерактивная карта общественных точек Wi-Fi — это поможет жителям оставаться на связи в условиях возможных ограничений мобильного интернета.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

«Для обеспечения безопасности в крае могут действовать временные ограничения в работе мобильного интернета. Чтобы минимизировать вынужденный дискомфорт жителей и предпринимателей, мы разработали карту точек доступа Wi-Fi, обеспечивающих доступ в интернет», — сообщает Минцифры Приморья.

Карта с точками доступа опубликована на сайте правительства Приморского края на странице Минцифры.

Напомним, жители Приморского края в последние дни сталкиваются с масштабными перебоями мобильного интернета по всему региону. Краевые власти официально подтвердили, что ограничения связаны с профилактическими мероприятиями безопасности в условиях специальной военной операции.