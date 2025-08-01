Россия завоевала 14 медалей на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике среди юношей

Россиянин Арсений Курочкин занял первое место в категории до 17 лет и до 71 килограмма. Золотую медаль в категории до 15 лет и свыше 88 килограммов завоевал Матвей Климов. На вторых местах оказались Сергей Луканин (до 17 лет, до 71 кг) и Александр Багаев (до 17 лет, до 94 кг). Бронзовые медали на счету Семёна Караваева (до 17 лет, свыше 94 кг), Андрея Солопия (до 17 лет, до 88 кг), Сергея Плотникова (до 17 лет, до 65 кг), Евгения Бутузова (до 17 лет, до 60 кг) и Бейбулата Назирова (до 15 лет, до 65 кг).