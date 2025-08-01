Известный певец отказался от концертов в России

Певец Валерий Меладзе решил не выступать на территории России, сообщает издание «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агентств. По информации СМИ, команда артиста уже составила расписание концертов до 2026 года, и все они пройдут за рубежом.
Отмечается, что в российских агентствах участие Меладзе в частных мероприятиях теперь недоступно даже при условии анонимности. Источники издания добавляют, что пока неизвестно, когда артист возобновит сотрудничество с российскими организаторами.
Ранее 23 июля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить Валерия Меладзе. Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что певец расширил виды деятельности своего индивидуального предпринимательства в России, добавив управление и аренду недвижимости.