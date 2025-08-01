Daily Mirror: Оззи Осборна похоронили в саду особняка

Британского рок-музыканта Оззи Осборна похоронили в садуего особняка, информирует The Daily Mirror.
Лидера группы Black Sabbath сам выбрал место захоронения.
Церемония состоялась в кругу родственников и близких друзей. Фанаты Осборна положили цветы и детские игрушки у ворот при входе.
Похороны были проведены на следующий день после церемонии прощания с артистом. Колонна из автомобилей проехала по значимым местам города Бирмингема, чтобы отдать дань уважения.
Оззи Осборн, получивший прозвища Крёстный отец хеви-метала, а также Принц тьмы, был знаменит эпатажным поведением. Так, он откусил голову летучей мыши во время своего выступления.
Кроме того, Осборн снимался в реалити-шоу о своей семье и занимался благотворительностью.
Британский рок-музыкант скончался в возрасте 76 лет. Он умер спустя две недели после своего прощального концерта под названием Back to the Beginning в родном Бирмингеме.