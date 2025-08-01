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Daily Mirror: Оззи Осборна похоронили в саду особняка

Британский рок-музыкант скончался в возрасте 76 лет.

Источник: Аргументы и факты

Британского рок-музыканта Оззи Осборна похоронили в садуего особняка, информирует The Daily Mirror.

Лидера группы Black Sabbath сам выбрал место захоронения.

Церемония состоялась в кругу родственников и близких друзей. Фанаты Осборна положили цветы и детские игрушки у ворот при входе.

Похороны были проведены на следующий день после церемонии прощания с артистом. Колонна из автомобилей проехала по значимым местам города Бирмингема, чтобы отдать дань уважения.

Оззи Осборн, получивший прозвища Крёстный отец хеви-метала, а также Принц тьмы, был знаменит эпатажным поведением. Так, он откусил голову летучей мыши во время своего выступления.

Кроме того, Осборн снимался в реалити-шоу о своей семье и занимался благотворительностью.

Британский рок-музыкант скончался в возрасте 76 лет. Он умер спустя две недели после своего прощального концерта под названием Back to the Beginning в родном Бирмингеме.