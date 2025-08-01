Лава грозит уничтожить крупнейший ледник на Камчатке

Извержение Ключевского вулкана активизировалось после сильного землетрясения магнитудой 8,7, произошедшего на Камчатке 31 июля. Это самое мощное подземное потрясение в регионе с 1952 года, его отголоски ощущались даже на северных Курилах. Власти ввели режим ЧС и объявили угрозу цунами для ряда районов полуострова. Сам Ключевской вулкан расположен в Усть-Камчатском районе, его высота составляет 4850 метров над уровнем моря. Активная фаза извержения продолжается с апреля текущего года.