Фестиваль «Иркутский Арбат» пройдёт в Иркутске 2 августа

В Иркутске 2 августа с 10:00 до 20:00 на площади у памятника Александру III пройдёт фестиваль «Иркутский Арбат». В этом году в мероприятии примут участие порядка сотни умельцев и творцов из Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области.