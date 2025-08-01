Фестиваль «Иркутский Арбат» пройдёт в Иркутске 2 августа

В Иркутске 2 августа с 10:00 до 20:00 на площади у памятника Александру III пройдёт фестиваль «Иркутский Арбат». В этом году в мероприятии примут участие порядка сотни умельцев и творцов из Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области.
Гости фестиваля смогут увидеть изделия ручной работы: деревянные и кованые предметы, вязаные и текстильные вещи, украшения из бисера, шерстяные поделки, а также авторское мыло, натуральную косметику и элементы декора.
Фестиваль «Иркутский Арбат» проводится в Иркутске с 2014 года. За это время он стал площадкой, где местные мастера могут показать свои работы, а жители города — познакомиться с разными видами рукоделия и прикладного искусства.