В Госдуме рассказали, могут ли студентки пойти в декретный отпуск

«Молодая мама может обучаться как на платной основе, так и на бюджетной — это не повлияет ни на размер отпуска, ни на пособие», — цитируют Бессараб РИА Новости. Парламентарий пояснила, что продолжительность такого отпуска зависит от особенностей течения беременности: при обычной беременности предоставляется 70 дней до родов и 70 дней после, при многоплодной беременности послеродовой отпуск увеличивается до 84 дней, а в случае осложнений — до 86 дней после родов. По словам депутата, в других ситуациях длительность отпуска будет определяться индивидуально.