В Госдуме рассказали, могут ли студентки пойти в декретный отпуск

Беременные студентки приравниваются к работающим матерям.
Студентки российских вузов смогут воспользоваться академическим отпуском по беременности и родам только при условии обучения на очной форме. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
«Молодая мама может обучаться как на платной основе, так и на бюджетной — это не повлияет ни на размер отпуска, ни на пособие», — цитируют Бессараб РИА Новости. Парламентарий пояснила, что продолжительность такого отпуска зависит от особенностей течения беременности: при обычной беременности предоставляется 70 дней до родов и 70 дней после, при многоплодной беременности послеродовой отпуск увеличивается до 84 дней, а в случае осложнений — до 86 дней после родов. По словам депутата, в других ситуациях длительность отпуска будет определяться индивидуально.
Бессараб также отметила, что меняется порядок начисления пособий по беременности и родам для студенток очного отделения. С 1 сентября 2025 года средний размер выплаты составит около 90 тысяч рублей и будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. До этого студентки получали пособие в размере своей стипендии, что было значительно ниже — от 9 до 23 тысяч рублей за весь период отпуска.