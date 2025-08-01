Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск готовится к Международному фестивалю молодежи

Красноярский край готовится к проведению масштабного события — Международного фестиваля молодежи, который пройдет в следующем году.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Красноярский край готовится к проведению масштабного события — Международного фестиваля молодежи, который пройдет в следующем году.

Ожидается, что регион примет около 14 тысяч гостей из 180 стран мира, что делает это мероприятие одним из самых значительных в истории края.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что подобного количества участников край еще не встречал. «Такого масштаба гостей Красноярский край, пожалуй, в своей истории еще ни разу не встречал», — подчеркнул он.

Говоря о предстоящем событии, губернатор выразил уверенность в его значимости для региона и призвал к тщательной подготовке. Фестиваль соберет молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, и организаторы планируют сделать все возможное для комфортного пребывания участников.

«У Красноярска есть большой опыт проведения крупных федеральных мероприятий и привлечения молодежи. Другие регионы могут многому научиться у нас», — добавил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

Решение о проведении фестиваля в Красноярске было принято президентом страны после Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, который прошел год назад. В рамках новой инициативы встречи молодежных делегаций будут проводиться раз в три года, и Красноярск стал первым городом, который примет такое событие.

В связи с этим губернатор собрал совещание с представителями мэрии и ректоров ведущих вузов города. Перед ними стоит задача продумать размещение участников, организацию питания и транспортировки, а также обеспечить безопасность гостей.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Красноярске в середине августа — начале сентября следующего года.