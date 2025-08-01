Красноярск готовится к Международному фестивалю молодежи

Решение о проведении фестиваля в Красноярске было принято президентом страны после Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, который прошел год назад. В рамках новой инициативы встречи молодежных делегаций будут проводиться раз в три года, и Красноярск стал первым городом, который примет такое событие.