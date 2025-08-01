Красноярск готовится к Международному фестивалю молодежи

Красноярский край готовится к проведению масштабного события — Международного фестиваля молодежи, который пройдет в следующем году.
Ожидается, что регион примет около 14 тысяч гостей из 180 стран мира, что делает это мероприятие одним из самых значительных в истории края.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что подобного количества участников край еще не встречал. «Такого масштаба гостей Красноярский край, пожалуй, в своей истории еще ни разу не встречал», — подчеркнул он.
Говоря о предстоящем событии, губернатор выразил уверенность в его значимости для региона и призвал к тщательной подготовке. Фестиваль соберет молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, и организаторы планируют сделать все возможное для комфортного пребывания участников.
«У Красноярска есть большой опыт проведения крупных федеральных мероприятий и привлечения молодежи. Другие регионы могут многому научиться у нас», — добавил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.
Решение о проведении фестиваля в Красноярске было принято президентом страны после Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, который прошел год назад. В рамках новой инициативы встречи молодежных делегаций будут проводиться раз в три года, и Красноярск стал первым городом, который примет такое событие.
В связи с этим губернатор собрал совещание с представителями мэрии и ректоров ведущих вузов города. Перед ними стоит задача продумать размещение участников, организацию питания и транспортировки, а также обеспечить безопасность гостей.
Международный фестиваль молодежи пройдет в Красноярске в середине августа — начале сентября следующего года.