Инженеры МАИ создали новую сверхчувствительную систему управления самолетами

«Большинство современных самолетов оснащено цифровыми системами управления со сложными алгоритмами. Различные фильтры, предназначенные для обеспечения точности сбора данных датчиками, и другие особенности систем приводят к тому, что самолет реагирует на действия пилота с задержкой, которую называют эквивалентным запаздыванием. Оно усугубляется тем, что сегодня большинство лайнеров реагирует на то, насколько далеко пилот переместил штурвал или боковую ручку — то есть, система ждет, пока орган управления остановится и зафиксируется в нужной точке. Это приводит к дополнительным задержкам отклика на доли секунды», — отмечают в МАИ.