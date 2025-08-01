Трампу не дают покоя действия РФ на Украине: президент США сделал новое эмоциональное заявление

Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов допустил, что после этого есть риск передачи Украине Трампом вооружения. То есть глава Белого дома раскроет свои склады. Есть старые вооружения, которые им надо менять. Ракеты ATACMS в кассетном исполнении для комплекса HIMARS, M-270 с дальностями либо 165 км, либо 300, которых они наклепали несколько тысяч штук. Они все на складах.