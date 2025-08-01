Трампу не дают покоя действия РФ на Украине: президент США сделал новое эмоциональное заявление

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в пятницу, 1 августа, что опечален авиаударами Российской Федерации по Украине, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Я считаю, что действия России очень печалят… Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя», — заявил глава Белого дома.
Российское оборонное ведомство практически ежедневно в последнее время отчитывается об эффективных массированных ударах по военным объектам на Украине. Так, только сутками ранее ВС РФ своими ударами поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников.
Несколько дней назад американский лидер выкатил Москве новый ультиматум. Трамп сократил крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10−12 дней, аргументировав это тем, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Таким образом, срок выдвинутых условий истекает 8 августа.
Накануне заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Украине, заявил, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, что Россия и Украина должны прийти к соглашению о мирном урегулировании конфликта не позднее 8 августа.
Любопытно, что вслед за американской прессой президент США честно признался, что далеко не уверен в эффективности рестрикций против Москвы и ее партнеров. Тем не менее, заверил глава Белого дома, санкции Штатами будут введены.
Однако американский экономист Джеффри Сакс заявил, что ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России не сработает, Вашингтону следует пойти на дипломатию. При этом он охарактеризовал американскую дипломатию при любом президенте как «неадекватную», поскольку она всегда строилась на невероятном высокомерии.
Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов допустил, что после этого есть риск передачи Украине Трампом вооружения. То есть глава Белого дома раскроет свои склады. Есть старые вооружения, которые им надо менять. Ракеты ATACMS в кассетном исполнении для комплекса HIMARS, M-270 с дальностями либо 165 км, либо 300, которых они наклепали несколько тысяч штук. Они все на складах.