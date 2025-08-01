Соскин: зимой города на Украине станут мёртвыми из-за холода и саранчи

Зимой Украина столкнётся с гуманитарной катастрофой на фоне отсутствия газа в хранилищах, а также нашествия саранчи, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что украинские города станут мёртвыми.
«Мёртвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет», — сказал Соскин.
Он отметил, что в это время представители киевского режима отправятся зимовать в другие страны. В частности, по словам Соскина, речь идёт об олигархе Ринате Ахметове.
«Короткие дни, темнота, дожди. Морозы, ветра, снег. Холода настанут, уже тепла не будет», — рассказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Напомним, на Украине продолжает расширяться нашествие саранчи.
Ранее сообщалось, что рой этих огромных насекомых прилетел в Киев. Кроме того, саранча наносят ущерб в Днепропетровской, и Одесской областях.