Хабаровский «Амур» пополнил игрок из «Ак Барса» Никита Евсеев

Евсеев родился в Альметьевске, где начинал заниматься хоккеем в системе местного хоккейного клуба «Нефтяник». В Казани он выступал с 2021 года, где, помимо команды Континентальной хоккейной лиги, играл за «Барс» (ВХЛ) и «Ирбис» (МХЛ). Является финалистом Кубка Гагарина и обладателем Кубка Петрова в составе «Нефтяника».