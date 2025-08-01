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Хабаровский «Амур» пополнил игрок из «Ак Барса» Никита Евсеев

На Дальний Восток защитник переедет на правах аренды.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» арендовал у казанского «Ак Барса» молодого защитника Никиту Евсеева, который играл в Татарстане последние четыре года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Евсеев родился в Альметьевске, где начинал заниматься хоккеем в системе местного хоккейного клуба «Нефтяник». В Казани он выступал с 2021 года, где, помимо команды Континентальной хоккейной лиги, играл за «Барс» (ВХЛ) и «Ирбис» (МХЛ). Является финалистом Кубка Гагарина и обладателем Кубка Петрова в составе «Нефтяника».

В сумме за всё проведённое время в «Ак Барсе» у Никиты Евсеева показатель полезности «+19», 76 силовых приёмов и 88 блокированных бросков.