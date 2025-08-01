Хабаровский «Амур» пополнил игрок из «Ак Барса» Никита Евсеев

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» арендовал у казанского «Ак Барса» молодого защитника Никиту Евсеева, который играл в Татарстане последние четыре года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Евсеев родился в Альметьевске, где начинал заниматься хоккеем в системе местного хоккейного клуба «Нефтяник». В Казани он выступал с 2021 года, где, помимо команды Континентальной хоккейной лиги, играл за «Барс» (ВХЛ) и «Ирбис» (МХЛ). Является финалистом Кубка Гагарина и обладателем Кубка Петрова в составе «Нефтяника».
В сумме за всё проведённое время в «Ак Барсе» у Никиты Евсеева показатель полезности «+19», 76 силовых приёмов и 88 блокированных бросков.