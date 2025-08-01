Омским школьникам к 1 сентября утвердили форму

Наконец, в приказ включен ряд запретов. Так, не рекомендуется носить элементы с «травмирующей фурнитурой». Запрет устанавливается на ношение головных уборов в помещениях, а также одежду и аксессуары «с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение». В целом же «одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».