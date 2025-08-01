Омским школьникам к 1 сентября утвердили форму

В преддверии нового учебного года Министерством образования утвержден приказ, которым вводятся новые требования к школьному гардеробу. Во вступившем в силу документе имеется перечень «типовых требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» региона.
Прописаны три вида школьного гардероба: повседневная, торжественная и спортивная одежда.
Среди элементов первой называются брюки классического покроя, пиджак, джемпер, свитер или водолазка, рубашка и аксессуары в виде галстука или поясного ремня для мальчиков, тогда как для девочек в перечень включили блузку, пиджак/блейзер/жакет, кардиган, платье или сарафан, комбинезон, юбку или брюки классического покроя, а также некоторые аксессуары, включая шарфы, ремни и галстуки.
Под торжественной одеждой предлагается понимать форму повседневной, но с обязательным присутствием «светлой торжественной рубашки (блузки для девочек)», галстука и иных аксессуаров. Она вводится в дни проведения праздников и торжественных линеек.
Спортивная одежда, допустимая исключительно на занятиях физкультурой и спортом, включает в себя известные элементы — футболку, спортивные брюки или шорты, кроссовки с требованием соответствия погоде и месту проведения таких занятий.
Отмечается, что на одежду учащихся может крепиться отличительная символика той или иной образовательной организации или «иные декоративные элементы».
Наконец, в приказ включен ряд запретов. Так, не рекомендуется носить элементы с «травмирующей фурнитурой». Запрет устанавливается на ношение головных уборов в помещениях, а также одежду и аксессуары «с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение». В целом же «одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».