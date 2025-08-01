Генерал Липовой: в разведку ВСУ начали вербовать молодых девушек

«В разведку сейчас идут, в том числе, и молодые женщины, потому у ВСУ катастрофически не хватает кадров. Сколько именно их сейчас в разведывательных подразделениях, сказать не могу, но соглашусь, что их стало больше… Собственно, нехватка личного состава у противника на данный момент не только в разведке, но и в штурмовых группах, и в тыловых, и в инженерных, и в штабных частях», — сказал Липовой.