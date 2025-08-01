Назван неожиданный побочный эффект от «уколов стройности»

На фоне популярности инъекций для похудения все чаще звучат опасения: такие препараты могут не только избавить от лишнего веса, но и лишить радости жизни. Об этом KP.RU рассказала доктор биологических наук, профессор, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова.
— Депрессия на фоне приема таких лекарств может начаться. Только не от самого препарата. Для многих современных людей еда стала основным, самым мощным источником удовольствия. Когда из жизни исчезают шашлыки и тортики — хоть благодаря уколам, хоть при классической похудательной диете — источник удовольствия пропадает, — пояснила профессор.
По словам эксперта, у «уколов стройности» действительно есть побочные эффекты, но не стоит их демонизировать. Отказ от диеты или спорта тоже приводит к набору веса — точно так же, как отмена лекарства. И в том, и в другом случае поддержание формы требует постоянных усилий.
— Любые методы поддержания нормального веса и здоровья нужно применять пожизненно, подсаживаться на них. Иначе никак, — отметила биолог.
Профессор добавила, что современные препараты — это серьезный шаг вперед в борьбе с ожирением. Но важно помнить: никакой способ не будет работать без внутренней мотивации и желания изменить жизнь в целом, а не только цифру на весах.