Назван неожиданный побочный эффект от «уколов стройности»

По словам эксперта, у «уколов стройности» действительно есть побочные эффекты, но не стоит их демонизировать. Отказ от диеты или спорта тоже приводит к набору веса — точно так же, как отмена лекарства. И в том, и в другом случае поддержание формы требует постоянных усилий.