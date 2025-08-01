Михаил Мишустин рассказал, кому в Омске будет оказана федеральная поддержка

Решение о федеральной финансовой поддержке Омской области было принято по итогу посещения региона председателем правительства России Михаилом Мишустиным. На заседании правительства, прошедшего 31 августа, премьер озвучил объекты в регионе, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в федеральных деньгах.