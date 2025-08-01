Михаил Мишустин рассказал, кому в Омске будет оказана федеральная поддержка

Михаил Мишустин назвал омские организации, которые получат федеральную финансовую поддержку. Видео с заседания федерального правительства появилось вчера, 31 июля, в телеграм-канале «Хоценко о важном».
Решение о федеральной финансовой поддержке Омской области было принято по итогу посещения региона председателем правительства России Михаилом Мишустиным. На заседании правительства, прошедшего 31 августа, премьер озвучил объекты в регионе, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в федеральных деньгах.
Правительство России поддержит создание в Омске поликлиники для ветеранов войн, региону будет выделена субсидия на переоснащение ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, а также будут выделены федеральные средства на капитальный ремонт студенческих общежитий.