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Михаил Мишустин рассказал, кому в Омске будет оказана федеральная поддержка

Финансовые вливания от правительства РФ получат поликлиника для ветеранов СВО, ОмГУ и студенческие общежития.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Михаил Мишустин назвал омские организации, которые получат федеральную финансовую поддержку. Видео с заседания федерального правительства появилось вчера, 31 июля, в телеграм-канале «Хоценко о важном».

Решение о федеральной финансовой поддержке Омской области было принято по итогу посещения региона председателем правительства России Михаилом Мишустиным. На заседании правительства, прошедшего 31 августа, премьер озвучил объекты в регионе, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в федеральных деньгах.

Правительство России поддержит создание в Омске поликлиники для ветеранов войн, региону будет выделена субсидия на переоснащение ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, а также будут выделены федеральные средства на капитальный ремонт студенческих общежитий.