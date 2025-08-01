Украинцы помогли военным РФ разгромить ВСУ в Новоукраинке в ДНР

Жители населённого пункта Новоукраинка прятали российских военнослужащих в своих подвалах, а также помогали им раздобыть сведения о Вооружённых силах Украины, заявил командир первой стрелковой роты группировки войск «Центр» Максим Вахрушев.
«Там около 15 человек было в подвале. И они тоже нам много что рассказали. Рассказывали, где противник, какое у него вооружение, пулемёты, гранатомёты», — сказал он в разговоре с агентством ТАСС.
Вахрушев рассказал, что жители села делились данными о расположении ВСУ. В частности, они рассказывали о вооружении, а также о местах сосредоточения противника и количестве украинских солдат.
Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ подтвердили информацию, что российские войска освободили Темировку в Запорожской области и Новоукраинку в Донецкой народной республике.