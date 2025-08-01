Названо, сколько микропластика вдыхает человек

Согласно новому исследованию Университета Тулузы, человек ежедневно вдыхает примерно 68 тысяч частиц микропластика размером до 10 микрометров, что в 100 раз больше, чем считалось ранее. Статья, опубликованная в журнале PLOS One, подчеркивает широкое распространение микропластика в воздухе помещений и вызывает серьёзные опасения по поводу его влияния на здоровье.
Учёные отмечают, что частицы микропластика могут проникать через клеточные барьеры, попадать в кровь и вызывать системные эффекты, включая окислительный стресс и иммунные реакции. Со временем это способно привести к повреждению жизненно важных органов.
В исследовании также указывается, что микропластик способен переносить токсичные вещества, такие как тяжёлые металлы и органические загрязнители, что усугубляет потенциальный вред для организма человека. Новые данные свидетельствуют о необходимости пересмотра представлений о воздействии микропластика на здоровье.
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