Названо, сколько микропластика вдыхает человек

Согласно новому исследованию Университета Тулузы, человек ежедневно вдыхает примерно 68 тысяч частиц микропластика размером до 10 микрометров, что в 100 раз больше, чем считалось ранее. Статья, опубликованная в журнале PLOS One, подчеркивает широкое распространение микропластика в воздухе помещений и вызывает серьёзные опасения по поводу его влияния на здоровье.