С 1 сентября в РФ вступит в силу новый закон о пошлинах: что изменится для автомобилистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым с 1 сентября 2025 года вводятся новые государственные пошлины для автовладельцев, а некоторые уже действующие повышаются. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, нормативный акт повышает почти полтора десятка различных сборов, которые имеют отношения к российским водителям. В частности, вырастет пошлина за получение ПТС. Если раньше граждане платили государству 800 рублей, то с осени придется выкладывать уже 1200 рублей. А за то, чтобы внести в уже имеющийся паспорт изменения, нужно будет заплатить 525 рублей, хотя сейчас еще можно успеть это сделать за 350. При этом, пошлина за выдачу СТС повысится сразу в три раза. С 1 сентября бумажный вариант документа обойдется в 1,5 тысячи рублей, а на пластиковом носителе — 4,5.
Также в два раза подорожает выдача водительского удостоверения. Права старого образца будут стоить четыре тысячи рублей, нового — шесть. С двух до трех тысяч рублей вырастет пошлина за выдачу государственных номеров.
В три раза увеличатся пошлины за выдачу свидетельства о соответствии требованиям безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Если же в свидетельство будут вноситься изменения, пошлина составит 4,5 тысячи рублей. А получение разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства подорожает до трех тысяч рублей.
Кроме того, если пока еще внести сведения в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты можно бесплатно, то с осени услуга будет платной и составит 500 рублей. В 50 рублей обойдется госпошлина за выписку из госреестра транспортных средств. Раскошелиться придется и российским автошколам. Заключение о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям с 1 сентября будет стоить 15 тысяч рублей.
К слову, богат будет грядущий сентябрь и на другие, в том числе на федеральном уровне изменения. Так, вступит в силу ограничение на снятие наличных денег. Это правило коснётся не всех держателей банковских карт, а лишь тех, кто подозревается в совершении сомнительных операций.
Они смогут снимать только 100 тысяч рублей в месяц со счетов, внесенных в базу как ранее используемые мошенниками. Кроме того, при подозрении на несанкционированное снятие денег операции по картам будут ограничены на 48 часов.
Еще с 1 сентября 2025 года в России начнут действовать обновленные правила расчета среднего заработка, опубликованные еще в апреле 2025 года. На основе этих расчетов начисляются отпускные и выходное пособие.