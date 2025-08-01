С 1 сентября в РФ вступит в силу новый закон о пошлинах: что изменится для автомобилистов

Так, нормативный акт повышает почти полтора десятка различных сборов, которые имеют отношения к российским водителям. В частности, вырастет пошлина за получение ПТС. Если раньше граждане платили государству 800 рублей, то с осени придется выкладывать уже 1200 рублей. А за то, чтобы внести в уже имеющийся паспорт изменения, нужно будет заплатить 525 рублей, хотя сейчас еще можно успеть это сделать за 350. При этом, пошлина за выдачу СТС повысится сразу в три раза. С 1 сентября бумажный вариант документа обойдется в 1,5 тысячи рублей, а на пластиковом носителе — 4,5.