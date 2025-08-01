Медсестра-аферистка пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО

Медсестра выходила замуж за бойцов СВО, чтобы после их смерти получить выплаты, рассказал в беседе с aif.ru военный волонтер Роман Алехин.
«Много слышал про “черных вдов”. Недавно знакомый рассказал, как одна из таких женщин устроилась работать при госпитале, помогала там. Она выходила замуж за тех, кому осталось не так уж много. Когда это поняли, ее убрали оттуда. Около пяти бойцов таким образом женилось, а она потом получила компенсации», — отметил Алехин.
По словам военного волонтера, некоторые бойцы, попадая в условия гражданской жизни, например, после ранения, расслабляются и становятся более восприимчивы для манипуляций таких женщин.
«Человек, который неходится в зоне боевых действий, в грязи, в опасных условиях, приезжает в отпуск или попадает в госпиталь после ранения, где его психика наконец расслабляется. Барьеры спадают, и в таких условиях ими манипулировать гораздо проще, чем и пользуются “черные вдовы”», — добавил Алехин.
Ранее стало известно, что суд лишил выплат экс-жену рязанца, погибшего на СВО до развода. Мать погибшего бойца Георгия Костырко долго доказывала, что ее экс-невестка не должна получить статус вдовы героя.