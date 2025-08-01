Медсестра-аферистка пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО

«Много слышал про “черных вдов”. Недавно знакомый рассказал, как одна из таких женщин устроилась работать при госпитале, помогала там. Она выходила замуж за тех, кому осталось не так уж много. Когда это поняли, ее убрали оттуда. Около пяти бойцов таким образом женилось, а она потом получила компенсации», — отметил Алехин.