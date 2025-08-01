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Российские туристы потратили 200 тысяч рублей за неделю в Абхазии

Туристы из РФ неделю отдохнули в Абхазии. В итоге семья из трех человек потратила за семь дней отпуска 200 тысяч рублей.

Туристы из РФ неделю отдохнули в Абхазии. В итоге семья из трех человек потратила за семь дней отпуска 200 тысяч рублей.

В Абхазию туристы отправились на самолете, это обошлось им в 67 тысяч рублей. За проживание в гостинице, трансфер, двухразовое питание и три экскурсии они отдали еще 130 тысяч рублей.

Отель располагался рядом с морем, также на его территории был бассейн. Россияне поделились, что им очень понравилась еда, которую готовили из свежих местных продуктов.

— Море кристальное чистое, прохладное, мусора нет, только на обочинах по дороге на пляж попадался, — рассказали туристы дзен-каналу «Тонкости туризма».

Спрос на отдых в Абхазии среди россиян резко упал после слов сотрудницы Министерства туризма республики Кристины Лакербая о «туристах за 300 рублей», которые питаются лапшой быстрого приготовления и ничего не покупают за пределами отеля. Российские туристы оказались «обижены» после заявления абхазской чиновницы, из-за чего гостиничный бизнес в стране столкнулся с убытками.