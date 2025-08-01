Российские туристы потратили 200 тысяч рублей за неделю в Абхазии

Спрос на отдых в Абхазии среди россиян резко упал после слов сотрудницы Министерства туризма республики Кристины Лакербая о «туристах за 300 рублей», которые питаются лапшой быстрого приготовления и ничего не покупают за пределами отеля. Российские туристы оказались «обижены» после заявления абхазской чиновницы, из-за чего гостиничный бизнес в стране столкнулся с убытками.