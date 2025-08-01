Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 августа

У Козерогов первая половина дня будет сложной, им вряд ли удастся совладать с эмоциями. Могут случиться конфликты, также отношения с близкими могут слегка ухудшиться. Проще будет тем, кто запланирует на это время важные дела: у них не останется время на ссоры. Те, кто сомневался в способностях представителей знака, могут изменить свое мнение.