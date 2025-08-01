Движение в районе улицы Народного Ополчения будет ограничено 2−8 августа

«С 2 до 8 августа в период с 1:30 до 5:30 на участках ул. Берзарина и бокового проезда ул. Народного Ополчения будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ», — говорится в сообщении.
Также на некоторых участках ограничения будет временно запрещена парковка.
Как уточняется, на участке бокового проезда ул. Народного Ополчения в районе Песчаного путепровода ночью 2 августа одну полосу закроют для движения. На участке ул. Берзарина в районе д. 54 по ул. Народного Ополчения ночью 3 и 8 августа одну полосу частично закроют для движения, парковка будет временно запрещена. Кроме того, на участке ул. Берзарина в районе д. 52, корп. 2 и 3 по ул. Народного Ополчения ночью 6 и 7 августа одна полоса также будет недоступна.