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Движение в районе улицы Народного Ополчения будет ограничено 2−8 августа

Движение транспорта в районе пересечения ул. Народного Ополчения и ул. Берзарина будет ограничено в ночное время с 2 по 8 августа. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 2 до 8 августа в период с 1:30 до 5:30 на участках ул. Берзарина и бокового проезда ул. Народного Ополчения будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ», — говорится в сообщении.

Также на некоторых участках ограничения будет временно запрещена парковка.

Как уточняется, на участке бокового проезда ул. Народного Ополчения в районе Песчаного путепровода ночью 2 августа одну полосу закроют для движения. На участке ул. Берзарина в районе д. 54 по ул. Народного Ополчения ночью 3 и 8 августа одну полосу частично закроют для движения, парковка будет временно запрещена. Кроме того, на участке ул. Берзарина в районе д. 52, корп. 2 и 3 по ул. Народного Ополчения ночью 6 и 7 августа одна полоса также будет недоступна.