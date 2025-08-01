Визажист Хугоян рассказала, как сохранить свежесть макияжа в жаркую погоду

В жаркие дни макияж может преподносить сюрпризы: тон начинает «плыть» буквально через 15 минут после выхода из дома, поры становятся заметнее, а кожа блестит так, будто вы только что пробежали марафон. Однако это не повод полностью отказаться от макияжа. Профессиональный гример и визажист Анастасия Хугоян поделилась с «Вечерней Москвой» приемами, которые помогают сохранять макияж безупречным даже в самую жаркую погоду.