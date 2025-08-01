Аналитики назвали возраст детей, которые чаще всего травмируются летом

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Летом в России менее половины несчастных случаев происходит с детьми, чаще всего травмируются мальчики, а самый опасный возраст — 8 −12 лет, следует из совместного исследования сервиса Moneyplace и страхового дома ВСК, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«В летний период доля различных происшествий с детьми достигает 42% от общего числа фиксируемых инцидентов с застрахованными от несчастных случаев… Наибольшее число страховых событий, связанных с несчастными случаями среди детей, происходит с участием мальчиков — 72%», — выяснили исследователи.
Самые распространенные происшествия — травмы, включая переломы, ушибы и ожоги. Нередко это случается при занятиях спортом, катании на велосипеде и самокате.
«На детей в возрасте 8 — 12 лет приходится 50% происшествий, это самая высокая доля. На втором месте категория 13−17 лет — 39%. Существенно меньше инцидентов происходит с непоседами 4−7 лет (9,5%), еще реже — с малышами до 3 лет (1,6%)», — рассказали аналитики.
При этом самый опасный летний месяц, когда происходит больше всего неурядиц с детьми и подростками — июнь (38% случаев); в июле — 28% происшествий, в августе — 33%.
Авторы исследования выяснили, что в сезон дальних поездок в лагеря и на спортивные сборы родители скупают на маркетплейсах GPS-трекеры, чтобы отслеживать местонахождение ребенка: спрос на них вырос вдвое по сравнению с началом года.
Чаще всего пользователи заказывают GPS-брелоки, которые можно прикрепить на рюкзак ребенка. В общей сложности весной-летом на гаджеты для безопасности потрачено свыше 248 миллионов рублей.