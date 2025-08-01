Аналитики назвали возраст детей, которые чаще всего травмируются летом

«На детей в возрасте 8 — 12 лет приходится 50% происшествий, это самая высокая доля. На втором месте категория 13−17 лет — 39%. Существенно меньше инцидентов происходит с непоседами 4−7 лет (9,5%), еще реже — с малышами до 3 лет (1,6%)», — рассказали аналитики.