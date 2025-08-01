Российский боец с позывным Асыл в течение десяти дней отражал атаки Вооружённых сил Украины при освобождении города Часова Яра в Донецкой народной республике, рассказал командир штурмовой роты с позывным Миссионер.
Он уточнил, что Асыл является бойцом отряда «Русь». Все десять дней Асыл находился на позиции без продуктов и воды.
«Асыл десять дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», — сказал Миссионер в разговоре с агентством ТАСС.
Подразделения ВСУ отодвинуло подкрепление, Асыла эвакуировали.
Он отметил, что группа выполняла задачу по прикрытия левого фланга. Российские бойцы преодолели «определённый участок, закрепились на нём, после чего противник начал давить».
Ранее сообщалось, что штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Малой в одиночку зачистил от солдат Вооружённых сил Украины лесополосу у села Новохатское в Донецкой народной республике.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Часов ЯР. В ведомстве уточнили, что город взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Юг».