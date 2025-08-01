Воспитанник ХК «Сибирь» Илья Морозов покинул команду

Воспитанник выступал за родной коллектив с сезона 2017/2018. За это время он успел появиться на льду в 432 матчах, в которых 66 результативных очков (24 шайбы и 42 передачи). В минувшем сезоне на его счету 58 матчей и 11 результативных действий (3 шайбы и 8 передач).