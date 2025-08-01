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Воспитанник ХК «Сибирь» Илья Морозов покинул команду

В последнее время представители руководства команды были недовольны игрой хоккеиста и открыто высказывались об этом.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб «Сибирь» расстался с 26-летним защитником Ильёй Морозовым. Контракт расторгнут по инициативе клуба. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Воспитанник выступал за родной коллектив с сезона 2017/2018. За это время он успел появиться на льду в 432 матчах, в которых 66 результативных очков (24 шайбы и 42 передачи). В минувшем сезоне на его счету 58 матчей и 11 результативных действий (3 шайбы и 8 передач).

Где Морозов продолжит свою карьеру, пока неизвестно.

Андрей Лактионов.