Воспитанник ХК «Сибирь» Илья Морозов покинул команду

Хоккейный клуб «Сибирь» расстался с 26-летним защитником Ильёй Морозовым. Контракт расторгнут по инициативе клуба. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.
Воспитанник выступал за родной коллектив с сезона 2017/2018. За это время он успел появиться на льду в 432 матчах, в которых 66 результативных очков (24 шайбы и 42 передачи). В минувшем сезоне на его счету 58 матчей и 11 результативных действий (3 шайбы и 8 передач).
Где Морозов продолжит свою карьеру, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что состав ХК «Сибирь» пополнил опытный канадский голкипер.
Андрей Лактионов.