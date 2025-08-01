Цунами вернули на Курилы унесенные 73 года назад вещи

На побережье острова Парамушир во время трех волн цунами вынесло несколько интересных сюрпризов. Своими находками с РИА Новости поделился житель Курил Сергей Лакомов.
По его словам, он нашел на берегу изолятор проводов, который использовался в прошлом веке. Но маркировка от времени стерлась, поэтому невозможно определить, японского он происхождения или советского.
Мужчина сделал предположение, что изолятор могло унести во время сильнейшего цунами в Северо-Курильске в 1952 году. Кроме того, Лакомов рассказал, что на побережье острова разбросано много рыбы, которую тоже вынесло волнами. Однако он предупредил, что употреблять в пищу ее нельзя.
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