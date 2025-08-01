Цунами вернули на Курилы унесенные 73 года назад вещи

Мужчина сделал предположение, что изолятор могло унести во время сильнейшего цунами в Северо-Курильске в 1952 году. Кроме того, Лакомов рассказал, что на побережье острова разбросано много рыбы, которую тоже вынесло волнами. Однако он предупредил, что употреблять в пищу ее нельзя.