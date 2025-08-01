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Цунами вернули на Курилы унесенные 73 года назад вещи

На побережье острова Парамушир во время трех волн цунами вынесло несколько интересных сюрпризов.

На побережье острова Парамушир во время трех волн цунами вынесло несколько интересных сюрпризов. Своими находками с РИА Новости поделился житель Курил Сергей Лакомов.

По его словам, он нашел на берегу изолятор проводов, который использовался в прошлом веке. Но маркировка от времени стерлась, поэтому невозможно определить, японского он происхождения или советского.

Мужчина сделал предположение, что изолятор могло унести во время сильнейшего цунами в Северо-Курильске в 1952 году. Кроме того, Лакомов рассказал, что на побережье острова разбросано много рыбы, которую тоже вынесло волнами. Однако он предупредил, что употреблять в пищу ее нельзя.

Ранее «МК» писал, что хирурги во время мощного землетрясения на Камчатке в 8,8 балла проявили мужество и небывалую выдержку. Они продолжали операцию, несмотря на одни из самых сильнейших подземных толчков за время наблюдений.