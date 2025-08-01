Льготники и пенсионеры Омска получат выплаты досрочно

«Перечисление средств начнется уже с 1 августа», — говорится в сообщении.
В СФР уточнили, что корректировки в графиках связаны с тем, что обычные дни выплат в этот раз выпали на выходные.
1 августа будут перечислены пособия по уходу за ребенком (для неработающих), а также выплаты по рождению первого ребенка и другие.
5 августа на счета омичей поступит ежемесячная выплата материнского капитала, а до 8 августа включительно — выплаты по уходу за ребенком (для работающих граждан).
«Пенсии придут в разные дни в зависимости от графика. В частности, в связи с выходными днями досрочно будут зачислены пенсии и другие выплаты в банки. 21 августа пенсии будут перечислены по графику», — резюмировали в фонде.
Напомним, что с начала августа работающим пенсионерам, за которых продолжают поступать страховые взносы в СФР, увеличат выплаты. Повышение произойдет без подачи заявлений — по данным индивидуального учета. Максимальная прибавка может достигать 437 рублей 07 копеек, исходя из лимита — 3 пенсионных балла по цене 145 рублей 69 копеек за каждый.