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Льготники и пенсионеры Омска получат выплаты досрочно

ОМСК, 1 августа, ФедералПресс. В августе поменяется график зачисления пенсий и социальных пособий. С чем это связано, рассказали в Социальном фонде России по Омской области.

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Источник: Reuters

«Перечисление средств начнется уже с 1 августа», — говорится в сообщении.

В СФР уточнили, что корректировки в графиках связаны с тем, что обычные дни выплат в этот раз выпали на выходные.

1 августа будут перечислены пособия по уходу за ребенком (для неработающих), а также выплаты по рождению первого ребенка и другие.

5 августа на счета омичей поступит ежемесячная выплата материнского капитала, а до 8 августа включительно — выплаты по уходу за ребенком (для работающих граждан).

«Пенсии придут в разные дни в зависимости от графика. В частности, в связи с выходными днями досрочно будут зачислены пенсии и другие выплаты в банки. 21 августа пенсии будут перечислены по графику», — резюмировали в фонде.

Напомним, что с начала августа работающим пенсионерам, за которых продолжают поступать страховые взносы в СФР, увеличат выплаты. Повышение произойдет без подачи заявлений — по данным индивидуального учета. Максимальная прибавка может достигать 437 рублей 07 копеек, исходя из лимита — 3 пенсионных балла по цене 145 рублей 69 копеек за каждый.