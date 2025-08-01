В Омске открылась выставка к 120-летию Мартынова

В стенах Врубелевского корпуса музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, расположенного по адресу ул. Ленина, 3, состоялось открытие выставки под названием «Человек, создавший Омск. Леонид Мартынов». Сообщили в пресс-службе Минкульта.
С приветственной речью перед посетителями выступил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
По словам куратора проекта, Юлии Зародовой, структура экспозиции разделена на две части, носящие метафорические названия: «Мартынов в Омске» и «Омск Мартынова».
Раздел «Мартынов в Омске» посвящен повествованию о городе Омске, в котором жил и творил поэт. В этой части экспозиции впервые представлено большое количество документальных материалов из личного архива Мартынова, ранее не демонстрировавшихся в Омске.
«Омск Мартынова» отражает значимые для поэта и мемуариста темы, настроения и образы, которые до сих пор актуальны для современных жителей Омска. Визуальный облик города воссоздан посредством живописных и графических работ омских художников.
Директор Омского литературного музея Виктор Вайнерман подчеркнул значимость фигуры Леонида Мартынова как для Омска, так и для всей российской литературы в целом.
Выставка продлится до 5 октября и доступна для посещения по «Пушкинской карте».
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