Липовой: в разведку ВСУ идут женщины, обладающие изощренной жестокостью

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, каких женщин берут в разведподразделения ВСУ.
Как сообщалось, в зоне СВО под Красноармейском была ликвидирована 20-летняя украинская военнослужащая Ангелина Мартынюк, возглавлявшая одно из разведотделений ВСУ. Сообщалось, что женщина — уроженка Закарпатья, она вступила в ряды украинской армии, подписав контракт.
«В разведку идут наиболее фанатично подготовленные женщины, которые готовы ко всему, в том числе и отдать свою жизнь за непонятные идеалы», — сказал Липовой.
Генерал-майор также добавил, эти женщины обладают изощренной жестокостью по отношению к своему противнику, и сравнил их со снайпершами, которые могут специально стрелять в уязвимые места своих жертв, чтобы они, умирая, больше мучились.
Липовой пояснил, что пополняет разведподразделения женщинами командование ВСУ из-за катастрофической нехватки кадров.
Ранее генерал-майор рассказал, что женщины-снайперы, которые служат в Вооруженных силах Украины, проходят подготовку в странах НАТО, их готовят в среднем от двух до четырех недель.